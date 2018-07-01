Волонтеры-медики провели проекты для более двух миллионов россиян

Фото ОБ №4 г. Ишима Фото ОБ №4 г. Ишима

Более 2,5 млн россиян стали участниками акций, организованных Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" в 2018 году. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший интерес к инициативам добровольцев проявили подростки и молодежь, сообщает Министерство здравоохранения РФ.

В первом полугодии волонтеры-медики провели в регионах страны шесть крупных всероссийских акций. Самым масштабным стал проект "Будь здоров!", который собрал более миллиона россиян.

Еще одним успешным "пилотом" стала акция "Следуй за мной! #ЯОтветственный донор", направленная на популяризацию бесплатного и регулярного донорства крови и ее компонентов. Ее поддержали известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, а волонтерам удалось пополнить российский банк донорской крови на 1,2 тонны.

Более 900 тыс. человек присоединились в 2018 году к профилактическим акциям "Стоп ВИЧ/СПИД" и "#ТвойГолосВажен", рассказывающей о методах предупреждения ОРВИ. Еще два межрегиональных проекта волонтеров были приурочены ко Всемирному дню без табака и Международному дню борьбы с наркоманией.

Во второй половине 2018 года добровольцы проведут акции, посвященные Всемирному дню сердца, Всемирному дню борьбы с инсультом. А на декабрь запланирован еще один этап акции "Стоп ВИЧ/СПИД".

Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. В России открыты 76 региональных отделений движения, объединяющих свыше 14 тыс. человек.