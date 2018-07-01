  • 23 июля 201823.07.2018понедельник
  • USD63,4888
    EUR73,9327
  • В Тюмени 22..24 С 7 м/с ветер северо-западный

Надымская школа выиграла федеральный грант на реализацию проекта

Общество, 12:54 23 июля 2018

фото www.nadymedu.ru

Надымская школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов вошла в число победителей конкурса Министерства образования РФ и получила грант 1,9 млн рублей, сообщает правительство ЯНАО.

Заявка была представлена в направлении "Актуальные и перспективные профессии России". Идея проекта надымской школы "Центр "Моя перспективная профессия" – образовательный конструктор для успешного будущего выпускника" состоит в совершенствовании профессионально-ориентированной среды, обеспечивающей опережающее развитие компетенций личностного самоопределения и профессиональных предпочтений школьников через раннюю профориентацию и создание школьного центра "Моя перспективная профессия".

Напомним, по итогам 2017 года Ямал вошел в пятерку регионов России, активно развивающих инновационную деятельность. Образовательные организации участвуют в федеральных конкурсах грантов. Четырем школам и трем домам творчества присвоен статус федеральной инновационной площадки. Инновационный опыт региональной системы образования по развитию этнокультурного образования представлен в Совете Федерации РФ в рамках Дней ЯНАО.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# грант , конкурс , Надым , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:32 23.07.2018Жители Югры получат услуги гемодиализа на льготных условиях
14:10 23.07.2018Чемпионат инженерных профессий AtomSkills-2018 пройдет в Екатеринбурге
14:00 23.07.2018Уроки здоровья проводят тюменские медики для детей в пришкольных лагерях
13:38 23.07.2018В Покачи ликвидировали условный разлив нефти