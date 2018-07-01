Надымская школа выиграла федеральный грант на реализацию проекта

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Надымская школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов вошла в число победителей конкурса Министерства образования РФ и получила грант 1,9 млн рублей, сообщает правительство ЯНАО.

Заявка была представлена в направлении "Актуальные и перспективные профессии России". Идея проекта надымской школы "Центр "Моя перспективная профессия" – образовательный конструктор для успешного будущего выпускника" состоит в совершенствовании профессионально-ориентированной среды, обеспечивающей опережающее развитие компетенций личностного самоопределения и профессиональных предпочтений школьников через раннюю профориентацию и создание школьного центра "Моя перспективная профессия".

Напомним, по итогам 2017 года Ямал вошел в пятерку регионов России, активно развивающих инновационную деятельность. Образовательные организации участвуют в федеральных конкурсах грантов. Четырем школам и трем домам творчества присвоен статус федеральной инновационной площадки. Инновационный опыт региональной системы образования по развитию этнокультурного образования представлен в Совете Федерации РФ в рамках Дней ЯНАО.