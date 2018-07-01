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В реку Собь выпустят пятнадцать тысяч мальков чира

Общество, 14:54 25 июля 2018

Фото правительство.янао.рф

15 тыс. мальков чира повышенной навеской 20-30 грамм впервые выпустят в р. Собь специалисты Собского рыбоводного завода совместно с Научным центром изучения Арктики, сообщает правительство ЯНАО.

Для этого Собский рыбоводный завод провел научно-исследовательскую работу по адаптации и акклиматизации мальков чира в горной реке. Это позволило федеральным чиновникам сделать исключение для Ямала и изменить традиционное место выпуска мальков чира большего веса с реки Обь, в районе Лабытнанги, на место расположения завода.

"По нашему мнению, вполне логично осуществлять выпуск малька в нерестовую реку, максимально приближенную к их естественной среде, на которой стоит завод, а не возить рыбу за 40 километров в другой город. Кроме того, у сиговых развит так называемый хоминг – способность после миграции в места нагула возвращаться на нерест в место его выпуска. Это значит, что вся молодь на нерест придет именно в Собь. Для Катравожского рыбоводного предприятия, которое расположено неподалеку, это отдельный большой плюс, потому что именно на их рыбохозяйственный участок зайдет большой объем молоди", - отметил директор Собского рыбоводного завода Данил Эльтеков.

Напомним, мероприятия по выпуску мальков ценных пород северной рыбы проводится в рамках охраны окружающей среды и содействия программе воспроизводства особо ценных водно-биологических ресурсов в целях зарыбления водоемов Ямала. Всего этим летом планируют к выпуску в естественную среду 9 млн мальков чира, до 5 млн мальков муксуна и 18 млн мальков пеляди.

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# река Собь , рыбоводство

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