"Спортивную елку" провели для детей из тюменского дома "Борки"

Фото организаторов

"Спортивную елку" провели для детей из тюменского дома "Борки". 19 воспитанников - участники проекта "Наставник спорта" - посетили активные тренировки и праздничную программу, пишет инфоцентр правительства региона.

Праздник состоялся в спорткомплексе "Академия спорта" в Тюмени. В программе - экскурсия, тренировки в зале и бассейне, а также праздничный обед и вручение подарков. Зарядку для детей провёл мастер спорта России международного класса, призёр чемпионатов мира и Европы Денис Кудрявцев.

"Хороший проект "Наставник спорта" реализовали коллеги из Тюменского областного фонда развития муниципальных образований (ТОФРМО) совместно с командой "Академия спорта". Они выиграли грант губернатора Тюменской области и вовлекли в занятия спортом ребят из Дома социально-реабилитационного сопровождения детей "Борки". Вижу большой потенциал у этого проекта, возможность его трансляции на другие группы детей, например, с особенностями здоровья", - сказала глава Тюменского муниципального округа Ольга Зимина.