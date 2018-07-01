Тюменские поликлиники отметили сертификатами Росздравнадзора

Фото департамент здравоохранения Тюменской области Фото департамент здравоохранения Тюменской области

Cертификаты Росздравнадзора "Качество и безопасность медицинской деятельности" вручил главврачам тюменских поликлиник № 5 и № 17 глава федерального ведомства Михаил Мурашко, сообщает областной департамент здравоохранения.

"Сертификаты – это не сама цель, хотя нам и приятно, что мы их получили первыми в стране. Главная задача, как бы это банально не звучало на первый взгляд – улучшение качества и доступности медицинской помощи. Любые инструменты, которые позволяют нам этого добиваться – мы используем. Еще предстоит большая работа, но я надеюсь, что те изменения, которые есть сейчас, уже видны нашим пациентам", - отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Напомним, в рамках коллегии Росздравнадзора России Тюменскую область посетил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой, который познакомился с учреждениями здравоохранения региона разного уровня и специализации. В частности, делегация побывала в городской поликлинике № 5, где гостям продемонстрировали современную маршрутизацию пациента амбулаторного звена и новую модель регистратуры и достижения информатизации.

"Для пациентов хронического профиля, а также пациентов с подозрением на онкологию, очень важно, чтобы они не терялись из поля зрения медицинских работников. Чтобы четко следовали намеченному графику лечения, обследований своего состояния здоровья. В ручном формате вести таких пациентов – невозможно. А технологии, применяемые для обследования и лечения, требуют постоянного контроля: коррекции, четкого соблюдения временных промежутков и контроля дозы. Естественно, врач без использования современных технологий, этого сделать не сможет. Формирование групп диспансеризации, групп диспансерного учета, группы вакцинации в периоды эпидподъема – это все помогает врачу в конечном итоге в процессе оздоровления населения", - отметил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Фото департамент здравоохранения Тюменской области Фото департамент здравоохранения Тюменской области

В Радиологическом центре специалисты под руководством главного врача Медицинского города Андрея Кудрякова показали гостям как устроен центр, рассказали о его диагностических и лечебных возможностях, продемонстрировали оборудование, на котором проводятся исследования. Делегация прошла весь путь от производства радиофармпрепаратов до их введения и госпитализации пациентов.