На аэродроме Плеханово пройдет авиашоу

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Авиашоу "В гостях у Utair" пройдет на аэродром Плеханово 18 августа. Показательные полеты вертолеты и самолеты будут демонстрировать в течении всего дня, сообщают организаторы.

Вертолетчики на Ми-17 покажут десантирование парашютистов и высадку спасателей, вертолет AS-350 продемонстрирует тушение пожара. Самолеты и вертолеты можно будет вблизи смотреть на стоянке, в том числе уникальные вертолеты-гиганты Ми-26Т.

Также гости авиашоу смогут лично пообщаться с пилотами, а за отдельную плату – полетать на вертолете, а еще получить на него старый добрый бумажный билет в виде книжечки, и посмотреть на Тюмень с высоты.

Вход бесплатный.