  • 26 июля 201826.07.2018четверг
  • USD63,0836
    EUR73,7510
  • В Тюмени 30..32 С 3 м/с ветер северо-западный

На аэродроме Плеханово пройдет авиашоу

Общество, 09:13 26 июля 2018

фото компании "ЮТЭЙР" во Вконтакте

Авиашоу "В гостях у Utair" пройдет на аэродром Плеханово 18 августа. Показательные полеты вертолеты и самолеты будут демонстрировать в течении всего дня, сообщают организаторы.

Вертолетчики на Ми-17 покажут десантирование парашютистов и высадку спасателей, вертолет AS-350 продемонстрирует тушение пожара. Самолеты и вертолеты можно будет вблизи смотреть на стоянке, в том числе уникальные вертолеты-гиганты Ми-26Т.

Также гости авиашоу смогут лично пообщаться с пилотами, а за отдельную плату – полетать на вертолете, а еще получить на него старый добрый бумажный билет в виде книжечки, и посмотреть на Тюмень с высоты.

Вход бесплатный.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиашоу , аэродром Плеханово , вертолеты , самолеты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 26.07.2018Уральские специалисты внедрили в работу соцучреждений звуковую систему реабилитации
09:46 26.07.2018О тюменских достопримечательностях расскажут гиды 55+
09:35 26.07.2018Участок улицы Широтной временно закроют для транспорта
09:24 26.07.2018День рождения Тюменской области отметят в научной библиотеке