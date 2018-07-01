Макет торпедного катера установят в тюменском парке в октябре

Фото ТРО партии "Единая Россия" Фото ТРО партии "Единая Россия"

Срок окончания строительства макета торпедного катера, который будет установлен в тюменском сквере имени Петра Потапова, назначен на конец августа. Корпус судна готов на 80%.

Об этом координаторам регионального проекта "Единой России" "Оружие Победы" Алексею Салмину и Юрию Баранчуку во время их визита на Верхнекамский судостроительный комплекс, где идет строительство катера, рассказал начальник технического отдела завода Игорь Федяков, сообщает региональное отделение "Единой России".

Корпус судна практически готов, уже совсем скоро его соединят с рубкой, а после будет установлено оборудование — боковые бомбосбрасыватели, мачта, вентиляционные решетки, иллюминаторы, антенны, а также красная звезда.

В настоящее время строители, а их более 10 человек, приступили к сборке макетов пулеметов для башен. Решено также сделать копию закладной таблички торпедного катера, построенного на Тюменском судостроительном заводе в 1942 году и затонувшего в Керченском проливе, где и нашли его краснодарские археологи, а артефакт передали в Тюмень.

"Для нас это не первый заказ такого плана, мы уже делали крупномасштабные модели для музея в Верхней Пышме. Памятник для тюменских судостроителей — это серьезный заказ. Это честь для нашего предприятия, делаем качественно, поскольку на поколения и на память", — подчеркнул Игорь Федяков.

На торпедном катере можно будет увидеть и уникальные детали — сигнальные огни оригинального образца, прожектор и сирену. И это не новодел, все детали когда-то использовались на других суднах и до сих пор находятся в исправном состоянии. Координаторам проекта также показали рынду с изображением подрядного номера катера 135.

По словам Юрия Баранчука, в Тюмени появится эксклюзивный памятник, над которым ведется сложная и кропотливая работа. "Сегодня мы видим высокую степень готовности проекта. Проведена огромная работа по поиску чертежей, которые мы собирали с миру по нитке. С исторической дотошностью изучали, каким должен быть шрифт, какого цвета спасательный круг и где должны находиться бомбосбрасыватели. Все это проговаривалось", — отметил Юрий Баранчук.

Алексей Салмин добавил, что проект важен для всей области. Он также напомнил, что в период войны весь регион работал на фронт. "Торпедный катер станет символом не только трудового подвига коллектива судостроительного завода, но и всех тюменцев, ковавших в годы войны Победу в тылу", — подчеркнул он.

По словам секретаря регионального отделения "Единой России" Андрея Артюхова, в конце сентября катер доставят в Тюмень. 22 октября — к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, директора Тюменского судостроительного завода Петра Потапова — в сквере его имени будет открыт памятник вкладу тюменцев в Победу в виде торпедного катера "Комсомолец".