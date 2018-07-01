Прокуратура Тюменской области стоит на страже прав предпринимателей

minpromtorg.gov.ru minpromtorg.gov.ru

Хороший инвестиционный климат в регионе – это итог совместной работы органов прокуратуры с органами власти, контролирующими и правоохранительными структурами. Такое заявление в ходе пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сделал заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров.

"Защита прав субъектов предпринимательской деятельности – одно из приоритетных направлений нашей работы, - пояснил он, - и то, что предприниматели обращаются к нам не очень активно, свидетельствует о том, что предпринимательский климат на территории Тюменской области не вызывает обеспокоенности. Но если люди обращаются, мы проводим проверки и в случае нарушений, реагируем предельно жестко. В 2018 году нами уже вынесено 96 представлений, 71 человек привлечен к дисциплинарной ответственности, внесено 58 протестов, 11 исков направлено в суд, возбуждены три уголовных дела".

Заместитель прокурора Тюменской области предположил, что не все предприниматели знают о своих правах и не всегда настойчивы в их защите. Для них в органах прокуратуры с прошлого года каждый второй вторник месяца проводится единый день приема предпринимателей.

Ближайший пройдет 7 августа 2018 года. В прокуратуре Тюменской области прием будет проводиться в рабочее время (с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 13 часов 45 минут) по ул. 50 лет Октября, 31 в Тюмени.

Список уполномоченных лиц в аппарате прокуратуры области на прием предпринимателей:

- начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Новопашин Альберт Рафаилович, тел. 8(3452) 27-04-48;

- прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Важенина Ольга Юрьевна, тел. 8(3452) 27-04-50;

- начальник второго отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Львов Тимур Геннадьевич, тел. 8(3452) 27-04-30;

- прокурор второго отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Михайлов Сергей Вячеславович, тел. 8(3452) 27-04-24;

- начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Берсенев Александр Владимирович, тел. 8(3452) 27-04-39;

- старший помощник прокурора области по рассмотрению и приему граждан Сагитова Евгения Михайловна, тел. 8(3452) 34-53-54.

В этот день прием предпринимателей также будет проходить и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона.

Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля (надзора), правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам и т.д.

По результатам рассмотрения обращений субъектов предпринимательства будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования.

Борис Олейник