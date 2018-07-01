В Тюмени стартовала четвертая школа Maker school

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Четвертая инженерная школа Maker school открылась в ФабЛабе Тюменского государственного университета.

60 студентов, молодых ученых и выпускников вуза принимают участие в 48-часовом хакатоне, во время которого сделают перерыв на лекции, обед и сон. Впрочем, последний пункт организаторы ставят под вопрос: уверяют, что стресс активизирует силы для решения поставленных задач, а они серьезны.

"Мы хотели хотели собрать людей, которые хотят и могут сделать что-то своими руками. Удачные проекты будут участвовать в грантовых конкурсах, в том числе университетских и федеральных, а также разделят призовой фонд Maker school - 100 тысяч рублей. Если проект можно коммерциализировать, то ТюмГУ может "вырастить" его в своем инкубаторе, - рассказал руководитель ЦМИТ ФабЛаба ТюмГУ Дмитрий Яковлев. - Участникам предстоит напряженная работа, спать не предполагается, но спальные места мы все же подготовили".

Четвертая школа - самая большая по числу участников, среди которых тюменцы и тоболяки, и с точки зрения сложности проектов. Объединившись в команды, марафонцы должны выбрать идею, проработать ее и по возможности создать работающий продукт. Важными критериями успеха будут считаться новизна идеи и возможность ее коммерциализации.

"Я по образованию инженер-проектировщик в нефтегазовой сфере и хочу переквалифицироваться в программиста, поэтому принимаю участие в хакатоне. Здесь можно испытать свои силы, завести интересные профессиональные знакомства и научиться новому", - рассказала тюменка Евгения Попроцкая.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Команды соревнуются в трех номинациях: "Лучший прототип", "Лучшая концепция" и "Лучшее IT-решение". Кейсы для решения подготовили представители компаний - партнеров ФабЛаба и сами марафонцы.

Так, участникам предлагают задуматься над разработкой сервиса сбора данных, мониторинга парковки, созданием единого комплекса, с помощью которого администратор фитнес-клуба может отслеживать активность посетителей, продумать программное обеспечение для антропоморфного робота, построить автономную аэропоническую ферму.

"Мы планируем реализовать проект "Юный гроссмейстер", который будет полезен начинающим шахматистам. Шахматная доска будет подсвечиваться, искусственный интеллект будет анализировать ходы игрока и предлагать ему лучшие варианты. Он может быть либо соперником, либо союзником. Виртуальная модель готова, дело за воплощением идеи в реальности", - рассказали тоболяки Святослав Алексеев и Сирожиддин Холмуродов.

Кроме работы над проектами, участники посетят обучающие лекции, которые проведут спикеры из Тюмени, Москвы и Краснодара. Защита проектов и награждение участников пройдет 29 июля.

Татьяна Ковалева