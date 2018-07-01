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Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по объему ввода жилья

Экономика, 17:16 27 июля 2018

Фото minstroyrf.ru

Тюменская область заняла десятое место в рейтинге регионов по объемам ввода жилья в 1 полугодии 2018 года. За шесть месяцев в регионе ввели в эксплуатацию 702 тыс. кв. м жилой недвижимости, сообщает ЦИАН.

При этом динамика роста объемов жилищного строительства в регионе стала самой высокой в стране и составила 65%. Для сравнения - за аналогичный период 2017 года в регионе ввели 425 тыс. кв. м жилья.

Тюменская область также заняла третье место по показателю ввода жилья на одного жителя. В топ-3 вошли Ленинградская и Московская области – в них на душу населения за последние 12 месяцев введено 1,60 и 1,33 кв. м. В Тюменской области эта цифра составила 1,16 кв. м.

В тройке лидеров по объемам введенной жилой площади оказались Московская область (3,9 млн кв. м), Ленинградская область (1,7 млн кв. м) и Краснодарский край (1,5 млн кв. м).

Всего же в 1 полугодии 2018 года в России введено в эксплуатацию 29,3 млн кв. м жилья, что на 3,7% больше по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

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# жилищное строительство

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