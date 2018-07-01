Форум Альянса за финансовую доступность пройдет в Сочи

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Десятый глобальный форум Альянса за финансовую доступность пройдет в Сочи 5–7 сентября, сообщает Банк России.

Тема Глобального форума – "Инновации. Доступность. Реальные результаты". Представители финансовых регуляторов более 90 государств – членов Альянса за финансовую доступность (Alliance for Financial Inclusion, AFI) соберутся в Главном медиацентре Сочи, чтобы обсудить различные направления инновационных разработок в области финансовой доступности, а также реальные результаты их внедрения в разных странах мира.

Глобальный форум станет платформой, на которой будут представлены самые современные технологические решения и достижения в сфере финансовой доступности и изменения в обществе, произошедшие под влиянием этих новаций. Он даст возможность оценить, в какой степени финтех и цифровые финансовые услуги способствуют не только повышению доступности финансовых услуг, но и расширению охвата этими услугами наиболее уязвимых слоев населения.