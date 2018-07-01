Тюменцы благодарили артистов шоу "Баронеты" стоя

Фото шоу "Баронеты" Фото шоу "Баронеты"

Премьерные показы циркового шоу Гии Эрадзе "Баронеты" в Тюмени прошли "на ура" 28 и 29 июля. Обновленная программа собрала аншлаг, крупнейшее по составу животных представление не оставило никого равнодушным.

"Мы очень рады, что спустя два года мы опять вернулись в Тюмень. Честно говоря, мы забыли, насколько горяч тюменский зритель. Спасибо им за те эмоции, за тот прием, за несмолкаемые аплодисменты стоя, за крики "браво". Что еще нужно артисту после работы? Конечно, получить отдачу от зрителя", - поделились дрессировщики Шоу Гии Эрадзе "Баронеты" Наталья и Андрей Широкаловы.

Своим подопечным дрессировщики поставили оценку четыре, а один из артистов получил лишь троечку.

"Он не хотел делать то, что его просят. Раз не хочет, завтра обязательно сделает, такое бывает. Самая главная задача номера показать не только любовь между мужчиной и женщиной, а между человеком и животным. Насколько мы с ними контактируем, насколько они такие же вожаки, как и мы вожаки. Мы полноценные партнеры. Если они есть, то и мы есть, а если нас нет, то и их нет", - подытожили артисты.

Зрители после представления терялись в выборе самого запоминающегося номера. Каждый из аттракционов уникален и интересен по-своему.

"Мы приехали из Германии в гости на две недели и услышали о премьере циркового шоу Гии Эрадзде. Решили сходить с детьми, очень все понравилось. Очень интересно, дети в восторге, смеются, радуются. Когда вышли акробаты, мы подумали, какой замечательный номер, потом пошли животные, мы снова подумали, замечательный номер. Получается, что каждый номер особенный и невозможно сказать, что конкретно понравилось", - рассказала Оксана Шмитке.

В масштабном шоу Гии Эрадзе "Баронеты" нашлось место всему: акробатам, номерам с домашними и хищными животными и клоунским зарисовкам. За юмор на манеже отвечали клоуны Александр и Лада Сарнацкие. Их репертуар строился на забавных ситуациях из жизни жены и мужа.

Обладательница титула "Принцесса Российского цирка" Татьяна Махортова, грациозно вращая 40 хула-хупов, балансировала на зеркальном шаре на "шпильках", чем поразила маленьких зрительниц.

Светлана Левченко с дочерью на этом шоу впервые, цирк им очень понравился. Ее дочери Эмилии больше всего понравился номер с девушкой на шаре. "Все здорово, хорошие гимнасты, животных очень много. После цирка появилось желание пойти учиться в цирковую студию", - поделились они.

Наталья Рагозина оказалась в цирке впервые в жизни и отметила высокий уровень представления. "Ощущения замечательные, шикарное шоу. Я была наслышана, но увидеть - это совсем другое. Сказка, я попала просто в сказку, отдохнула душой. Очень красиво, эффекты замечательные, шикарные номера, даже не могу отметить какой-то один. Все профессионалы. Постановлено все красиво", - отметила она.

Обновленная программа шоу насыщенная, свою силу в ней показали братья Варданян — победители проекта "Минута Славы: Юбилейный сезон". Внуку Натальи Рагозиной Андрею особенно понравился их номер "Шахматы". "Артисты танцевали очень красиво, как будто я сам был на этой шахматной доске", - добавил он.

Ольга Голикова каждый год в каникулы с детьми ходит в цирк. "На Баронеты мы пришли в первый раз. Праздник. Грандиозное шоу: красок столько, музыки столько, света, просто замечательно. Открытие было очень романтичным, там где были Пьеро с Мальвиной. Хочу в контакте что-то выложить, что бы как можно больше людей об этом узнали", - сообщила она.

Напомним, что цирковое шоу продлится до 2 сентября. Стоимость билетов - от 1 до 2 тыс. рублей. Детям до трех лет бесплатно со свидетельством о рождении.

Ирина Шемякина