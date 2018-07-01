Жара внесла коррективы в вакцинацию оленей на Ямале

фото правительства ЯНАО фото правительства ЯНАО

Жаркая погода внесла коррективы в вакцинацию оленей. Ее проводят в ночное время. Всего с 23 по 29 июля ветеринарам удалось привить более 18 тыс.голов северных оленей, сообщает правительство ЯНАО.

С начала 2018 г. от сибирской язвы в округе привито более 280 тыс. животных (43 % от годового плана). Специалисты работают в пяти районах региона. Самый многочисленный прививочный десант – 12 ветеринарных бригад – работает в Ямальском районе. Там выполнено 36 % от годового плана, привиты более 92 тыс. оленей.

Максимальный процент вакцинированного поголовья на 30 июля в Пуровском районе – 82 % или более 24 тыс. голов. В первой декаде августа осталось провакцинировать стада двух совхозных бригад и частное поголовье. Не отстают в Надымском и Шурышкарском районах. Там вакцину получили 62 % и 76 % поголовья соответственно.

"Сейчас вакцинация проходит в плановом режиме, прохладные, без обильных осадков метеоусловия благоприятствуют ее проведению. Наиболее активно работа ведется в Ямальском районе, там сконцентрировано максимальное количество прививочных бригад. Готовимся возобновить на следующей неделе вакцинацию в Приуральском районе", - рассказал главный ветеринарный инспектор ЯНАО Евгений Попов.