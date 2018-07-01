Тюменка более сорока дней ждала ответ на жалобу в "Тюменьэнергосбыт"

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

За волокиту с рассмотрением жалобы потребителя в Тюмени оштрафовали работника "Тюменьэнергосбыт". Тюменка ждала ответа более сорока дней, сообщает областная прокуратура.

Замдиректора управления по работе с гражданами "Тюменьэнергосбыт" допустила нарушения при рассмотрении жалобы потребителя, после чего женщина обратилась в прокуратуру. Как отметили в ведомстве, письменное обращение рассматривается 30 дней со дня регистрации, а ответ направляется по электронной почте.

14 апреля тюменка направила в компанию жалобу на взыскание с нее задолженности за электроэнергию. Женщина просила рассмотреть ее обращение в тридцатидневный срок, предупредив об административной ответственности за волокиту. Однако ответ был отправлен обычной почтой 18 мая, и получен адресатом только 26 мая.

Прокуратура возбудила в отношении замдиректора управления по работе с гражданами административное дело. Мировой суд оштрафовал замдиректора управления по работе с гражданами "Тюменьэнергосбыт" на 5 тыс. рублей.