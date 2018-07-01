Заводоуковские спасатели обеспечили безопасность участников велогонки Москва-Владивосток

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Участники марафонской велогонки Москва-Владивосток проехали по территории Заводоуковского городского округа 30 июля. Их встречали и провожали до границы с Омутинским районом сотрудники 25-го отряда федеральной противопожарной службы.

Участники велогонки, среди которых немец, датчанин, бразилец, испанец, индиец, а также россиянин Владимир Гусев, охотно пообщались с заводоуковскими спасателями.

"Они нам рассказали, что победителем четвертого этапа от Перми до Екатеринбурга стал российский велогонщик, дистанцию в 331 км он преодолел за 10 часов 41 минуту 1 секунду. Позади у них остался пятый этап от Екатеринбурга до Тюмени. Сейчас они преодолевают очередной этап. Всего их 15, общая протяженность более 9 тысяч 100 километров. Стартовали спортсмены в Москве 24 июля, финишируют они 17 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут пять климатических и семь временных зон, более 80 километров подъемов и проведут более трёх недель в седле", – рассказал начальник 93-й пожарно-спасательной части Сергей Колосов, сопровождающий спортсменов на маршруте следования через Заводоуковск.

Он сообщил, что участников велогонки сопровождают медики, механики, тренеры, помощники. От еды, питья или какой-либо другой помощи велогонщики отказались. Ночлег запланирован у них в Омске.