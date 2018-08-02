В областном перинатальном центре в Тюмени установят новое оборудование

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Аппаратом для высокоточной пренатальной ультразвуковой диагностики оснастят областной перинатальный центр в Тюмени в августе, сообщает департамент здравоохранения региона.

Оборудование такого класса станет третьим в стране и позволит увеличить эффективность выявления плодов с синдромом Дауна и другими хромосомными заболеваниями - врожденными пороками развития систем органов, задержкой нервно-психического и физического развития, нарушениями функций нервной, иммунной и эндокринной систем.

Современный уровень развития медицинских технологий позволяет проводить обследование беременных женщин и выявлять группы риска по наличию у плода хромосомных болезней, начиная уже с 11 недель беременности.

Тюменская область одной из первых включилась в реализацию федерального проекта по совершенствованию пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей. На протяжении многих лет в регионе беременным женщинам выполняется пренатальный комбинированный скрининг - комбинация ультразвукового и биохимического исследований. Если по результатам этого дородового обследования выявлен высокий генетический риск, то проводится инвазивная диагностика с пренатальным кариотипированием, когда врач для выявления хромосомных аномалий проводит анализ ворсин хориона или плаценты. Это молекулярно-генетическое исследование выполняется на уникальном оборудовании и позволяет в короткие сроки определить наличие микрополомок в крохотных участках хромосом.

За четыре года специалистами перинатального центра проведено более 300 молекулярно-генетических исследований. В 6,7% образцах ДНК плодов были выявлены патологии, самыми частыми из которых являются синдромы Дауна, Эдвардса и Патау.

Молекулярное кариотипирование - метод дорогостоящий, но в рамках системы ОМС исследование проводится бесплатно. Тюменская область, Екатеринбург и Уфа были среди первых, кто начал использовать такой метод диагностики. Теперь молекулярное кариотипирование применяют уже около 15 российских территорий.

Генетическая диагностика проводится по добровольному согласию и только для того, чтобы обеспечить семью и врача информацией о состоянии плода, а каждой процедуре пренатальной диагностики предшествует медико-генетическая консультация.

"Сегодня пренатальным скринингом удалось охватить 95 процентов беременных жительниц Тюменской области. Это очень хороший показатель. При настораживающих результатах биохимического скрининга (анализа крови) каждая пациентка приглашается в областной центр. К такой маршрутизации мы целенаправленно шли долгие годы. Стараемся, чтобы каждая женщина была полностью обследована до 22-ой недели беременности и приняла решение о том, будет ли сохранять ребенка. Выбор, в итоге, остается за беременной женщиной. Врачи готовятся к рождению малыша, с какой бы патологией он ни появился на свет", - рассказала доктор медицинских наук, заслуженный врач России, главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Тюменской области, профессор кафедры "Акушерства, гинекологии и реаниматологии с курсом клинико-лабораторной диагностики" Тюменского государственного медицинского университета, главный врач областного перинатального центра Тюмени Ирина Кукарская.

Благодаря правительству региона, задачи по всеобъемлющему материально-техническому оснащению акушерской и неонатальной служб практически решены. Необходимо объяснить каждой беременной женщине, зачем и как медицинская наука двигается вперед, какие есть возможности по вынашивание здоровых детей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодная доля рождения детей с врожденными пороками развития составляет 3-6%. В половине случаев это летальные и тяжелые аномалии. Пренатальной диагностике принадлежит решающая роль в выявлении и профилактике таких патологий.