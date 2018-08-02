В Тюмени стартовал чемпионат УФО Росгвардии по многоборью кинологов

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В Центре подготовки личного состава кинологической службы Росгвардии состоялось торжественное открытие чемпионата по многоборью кинологов на первенство Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщили в Росгвардии.

Соревнования продлятся в течение недели, в них примут участие 14 военнослужащих со своими питомцами – немецкими, бельгийскими овчарками и лабрадорами.

Открыли турнир главный судья соревнований - начальник кинологической службы Уральского округа Росгвардии полковник Альберт Магомедов и начальник тюменского центра подготовки личного состава кинологической службы полковник Олег Хохлов.

Участники первенства разделены на две группы в соответствии со специализацией собак. Специалисты-кинологи с патрульно-разыскными собаками будут соревноваться в поиске, задержании, охране и конвоировании преступников, выборке вещи и человека, следовой работе и обыске местности. В программе соревнований минно-разыскному профилю – поиск запахового материала (целевого вещества) в помещении, в отдельно стоящем автомобиле, в ряду машин, на проселочной дороге и на участке местности.

Большинство четвероногих помощников росгвардейцев, которые участвуют в соревнованиях, выведены в тюменском кинологическом центре, который за 16 лет существования подготовил более 900 служебных собак - некоторые из них известны своими героическими поступками.

Так, в 2012 году в Дагестане воспитанница тюменского центра немецкая овчарка Забава стала спасительницей военнослужащих. При выполнении служебно-боевых задач в составе инженерно-разведывательного дозора она первой обнаружила засаду боевиков, приняла на себя их пули и погибла.