В Тобольске планируют ввести проездные в виде браслетов

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Запуск электронных браслетов с вшитой транспортной картой планирует внедрить Тобольское ПАТП.

Как сообщили в автотранспортном предприятии, новинку по достоинству оценят родители школьников. Браслет с возможностью пополнения позволит избежать ситуаций потери денег, выданных на проезд ребенку, или траты их не по назначению. Также будут внедрены брелоки для оплаты проезда.

Напомним, что во всех городских автобусах Тобольска доступна бесконтактная оплата проезда. К системе мгновенных платежей подключили более 200 терминалов кондукторов.