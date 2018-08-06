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В Ярковском районе детям помогут собраться в школу

Общество, 09:17 06 августа 2018

Фото Минобрнауки.рф

Акция "Соберем ребенка в школу" стартует в Ярковском районе.

Как сообщает районной администрации, особое внимание уделяется семьям, материальный достаток которых не позволяет в полной мере собрать ребенка в школу: это многодетные, малообеспеченные, неполные семьи. Зачастую без посторонней помощи им просто не обойтись.

Детям нужны портфели, тетради, дневники, альбомы для рисования, наборы для детского творчества, краски, кисточки, пластилин, цветная бумага и другие канцелярские принадлежности.

Акция проводится с 7 по 27 августа. Подарки можно передать по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 71, стр. 2 (будни – с 8 до 16 часов). Тел. 8 (34531) 2-51-07.

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# 1 сентября , благотворительность , Ярковский район

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