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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск задержали пьяного водителя

Происшествия, 17:46 03 августа 2018

Фото static.mvd.ru

Пьяного водителя задержали на участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, пролегающей через Уватский район.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, инспекторы ДПС остановили автомобиль "Ладу" под управлением 25-летнего гражданина. Резкий запах алкоголя из машины и невнятная речь водителя стали поводом для проведения количественного анализа паров этанола в выдыхаемом воздухе. Результаты теста подтвердили, что молодой человек действительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Из материалов дела стало известно, что ранее мужчина уже привлекался в административном порядке за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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# пьяный водитель , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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