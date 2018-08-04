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Восемнадцать документальных проектов поддержит Министерство культуры РФ

Общество, 13:09 04 августа 2018

Фото wikimedia.org

Экспертный совет Минкультуры принял решение поддержать 18 документальных спецпроектов и выделить государственные субсидии на их осуществление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минкультуры, в список, в частности, вошли фильмы "Колокола России", "Семья", "Крым небесный", "Обитель", "Станиславский", "Театр Валентины Токарской", "Ватник из кимоно", "Я — волонтер", "Угрозыск. Лихие 20-ые".

Также в резерв было рекомендовано включить три проекта — "Русская Ницца", "Город трех империй", "Война в Китае. Операция Z".

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# документальные фильмы , кино , Минкультуры

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