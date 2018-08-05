Европейским аэропортам предрекли катастрофическую загруженность

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Крупнейшие аэропорты Европы столкнутся с катастрофической загруженностью через 20 лет.

Такие данные представила Европейская организация по безопасности воздушной навигации, проведя специальное исследование, сообщает "Лента.ру".

По прогнозам специалистов, к 2040 году количество рейсов увеличится на четыре миллиона, пассажиропоток — на 360 миллионов человек. Из-за этого число задержек рейсов больше, чем на час, вырастет в семь раз. Затруднения коснутся примерно полумиллиона человек. Основной причиной этого Евроконтроль называет развитие лоукостеров.

Решение проблемы эксперты видят либо в расширении аэропортов, либо в увеличении вместимости самолетов, за счет чего можно было бы сократить количество рейсов. Кроме того, может помочь развитие сети региональных авиагаваней.