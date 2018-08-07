Драма Улан-Удэ едет в Тюмень

Фото с сайта minkultrb.ru Фото с сайта minkultrb.ru

Гастроли государственного русского драматического театра им. Н. А. Бестужева (г. Улан-Удэ) состоятся в Тюмени с 15 по 17 августа. Артисты представят репертуар на сцене Тюменского драматического театра.

По сообщению Тюменского концертно-театрального объединения, три спектакля, которые представит театр из Улан-Удэ, абсолютно разные по жанрам, настоящие шедевры сценического искусства.

15 августа зрители увидят спектакль "Фрона". Постановка лишена всех штампов и клише, связанных с темой войны на театральных подмостках.

16 августа актеры покажут своих "Волков и овец" по одной из самых известных пьес А. Н. Островского, которая украшает репертуар практически каждого театра.

17 августа театралов ждет "Ричард III" - один из самых известных и противоречивых персонажей английской истории.

Гастроли пройдут в рамках межрегиональной программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России "Большие гастроли. Регионы".