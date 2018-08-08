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Тюменцы выберут победителей конкурса детских рисунков "Доброта"

Общество, 08:07 08 августа 2018

Фото www.tyumen-city.ru

Принять участие в конкурсе детских рисунков на тему "Доброта" и отразить добрые дела приглашают тюменцев в возрасте до 17 лет, сообщают организаторы.

В течение года участникам предлагают тему месяца, которую они должны раскрыть в своих работах. Лучшие работы путем голосования определят жители Тюмени.

Тема августа - "Добрые дела и поступки". Работы можно разместить на портале "Тюмень – наш дом" до 15 августа. После этого будет объявлено закрытое голосование, которое продлится в течение семи календарных дней. В каждой возрастной группе определят по одному победителю.

Отдать голос за понравившуюся работу могут только зарегистрированные пользователи портала (один голос с одного IP-адреса). Текущие итоги в период голосования не отражаются.

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