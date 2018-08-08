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Тюменские автоинспекторы проведут урок во дворе на улице Широтной

Общество, 17:16 08 августа 2018

Фото www.gibdd.ru

Ошибки водителей и пешеходов, которые возникают во дворах с участием детей, продемонстрируют сотрудники ГИБДД и преподаватели автошколы во дворе на ул. Широтной, 156 9 августа, в 11 часов 30 минут.

Эксперты смоделируют опасные ситуации и расскажут, как их избежать, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В мероприятии примут участие будущие первоклассники. Волонтеры презентуют новую памятку, которая будет размещаться на дверях автомобилей.

Руководители Госавтоинспекции Тюменской области и управы Восточного округа расскажут журналистам о причинах ДТП с участием детей во дворах и на парковках и об их профилактике.

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# дворы , дети , дорожная безопасность

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