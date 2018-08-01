Четверть новоиспеченных магистрантов ТюмГУ – выпускники других вузов

Фото ТюмГУ Фото ТюмГУ

25 процентов от общего числа зачисленных на обучение в магистратуру ТюмГУ прибыли из других российских и зарубежных вузов.

Приемная кампания в университет собрала более 2 тыс. заявлений. По итогам вступительных испытаний на бюджетные места на обучение в магистратуре ТюмГУ прошли 580 человек.

Приемная комиссия отметила большой интерес со стороны зарубежных граждан. Большим спросом у них пользовались новая магистерская программа "Биологическая безопасность растений" (Институт X-BIO) и уже твердо зарекомендовавшая себя с положительной стороны программа "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" (Политехническая школа).

В целом процент зачисленных "инодипломников" на "Концептуальный инжиниринг" стал один из самых высоких по вузу – 60%. Такое же соотношение выпускников ТюмГУ и других вузов отмечено на магистерской программе "Ландшафтное проектирование" (ИнЗем), чуть меньше – 40% – на программе "Мировая политика" (СоцГум) и на новой программе "Цифровая культура и медийное производство" (СоцГум) – 36%.

Интерес иногородних абитуриентов сказался и на таком показателе приема, как конкурс. Самым востребованным направлением подготовки, по мнению абитуриентов, стало направление "Психология". Здесь за каждое бюджетное место боролись восемь человек.

Также в Топ-5 популярных направлений подготовки магистратуры ТюмГУ в 2018 году вошли "Менеджмент" – конкурс 7,5 человека на место, "Экономика" (6,3), "Лингвистика" (5,6) и "Юриспруденция" (4,2).

План приема в магистратуру на бюджетные места выполнен в полном объеме. На договорные места набор еще продолжится до 30 августа по мере формирования групп.