В сквере Энергетиков появилась необычная скамейка

Скамью с индивидуальным дизайном установили в тюменском сквере Энергетиков. Изюминка - в конструкции: на спинке скамьи изображен популярный символ города – мост Влюбленных.

Авторы объекта - тюменские энергетики - активно поддерживает проекты, направленные на создание уютных скверов, парков и улиц. Летом 2017 года они дали возможность уличным художникам рассказать свои истории для горожан на стенах трансформаторных подстанций. 12 объектов раскрасили авторы со всей России.