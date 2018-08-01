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В сквере Энергетиков появилась необычная скамейка

Общество, 10:01 12 августа 2018

Скамью с индивидуальным дизайном установили в тюменском сквере Энергетиков. Изюминка - в конструкции: на спинке скамьи изображен популярный символ города – мост Влюбленных.

Авторы объекта - тюменские энергетики - активно поддерживает проекты, направленные на создание уютных скверов, парков и улиц. Летом 2017 года они дали возможность уличным художникам рассказать свои истории для горожан на стенах трансформаторных подстанций. 12 объектов раскрасили авторы со всей России.

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# мост Влюбленных , энергетики

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