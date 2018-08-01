Конкурс социальных проектов "Твое село" прошел в Бердюжье

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

"Баттл читающих поколений", уличный книгообменник и программа "Виртуальный туризм" - в райцентре Бердюжье прошла защита ветеранских и молодежных инициатив.

На конкурс социальных проектов "Твое село" заявки подали 10 организаций. "Зеленый свет" получили семь из них. Как отметила заместитель главы Бердюжского района по социальным вопросам Ольга Шпакович, написать проект несложно, нужно правильно оценить свои силы.

В честь 95-летия района местный совет ветеранов планирует литературно-краеведческий проект "Родники земли моей", который предусматривает создание клуба по интересам, проведение мастер-классов по секретам стихосложения, встречи самодеятельных авторов, конкурсы частушек, колыбельных песен, пишет "Тюменская область сегодня".