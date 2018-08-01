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В Тюмени пациент избил фельдшера скорой помощи

Происшествия, 10:36 15 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Проверка по факту нападения на фельдшера скорой помощи проводится в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки действиям нападавшего будет дана уголовно-правовая оценка.

В связи с участившимися случаями избиения медицинских работников в различных регионах России, следственными органами все указанные происшествия поставлены на особый контроль.

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# избиение , скорая помощь , фельдшер скорой помощи

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