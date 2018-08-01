В Тюмени пациент избил фельдшера скорой помощи
Фото ИА "Тюменская линия"
Проверка по факту нападения на фельдшера скорой помощи проводится в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки действиям нападавшего будет дана уголовно-правовая оценка.
В связи с участившимися случаями избиения медицинских работников в различных регионах России, следственными органами все указанные происшествия поставлены на особый контроль.