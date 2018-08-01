Стройотрядовцы ТИУ участвовали в установке монумента молодым созидателям земли Тюменской

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Бойцы студотрядов "Универсал", "Север", "Сокол" и "Спарта" приняли участие в работе по установке монумента к 100-летию комсомола, который откроют в сквере Семена Пацко (район привокзальной площади Тюмени) 18 августа, сообщает ТИУ.

Бойцы выполняли такие виды работ, как ручная доработка грунта, вязка арматуры, монтаж закладных деталей под основание стелы, установка опалубки и заливка бетона. Трудились бойцы под началом студента ТИУ, руководителя строительного направления Тюменского регионального отделения Российские студенческие отряды Владимира Боровинского.

Первыми бойцами студенческих отрядов были комсомольцы, это объясняет активное участие студентов 21 века в строительстве монумента.

По словам комиссара Тюменского регионального отделения МООО "Российские Студенческие Отряды" Елены Доценко, у студенческих отрядов появится еще одно знаковое место в Тюмени.

"Очень символично, что оно в районе железнодорожного вокзала: отсюда отправляется большинство отрядов на целину. Монумент — настоящий подарок ко Дню рождения Тюменского комсомола, в год его столетия. На открытие памятника приедут ветераны студенческих отрядов советской поры из разных уголков страны. Здорово, что бойцы Тюменского регионального отделения приложили руку к созданию монумента и в прямом и в переносном смысле: поучаствовали в строительных работах и в сборе средств. На создание памятника пошли средства гранта Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" по итогам Дня ударного труда – 2017", – сказала Елена Доценко.

В 2018 году средства Дня ударного труда пойдут на создание музея студенческих отрядов в Москве, который планируется открыть к 60-летию студенческих отрядов осенью 2019 года. Предположительно, в музее будет располагаться стена, где поместят эмблемы всех отрядов, принявших участие в создании музея.