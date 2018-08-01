Тюменские школы приглашают на праздник #Край72

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Тематические квесты #Край72, посвященные 74-й годовщине со дня основания Тюменской области, пройдут в тюменских школах 16 августа с 16 часов, сообщает администрация Тюмени.

Мероприятия будут организованы на базе 13 школ в рамках проекта #Тюменскоелето. Гостей праздника ждут интерактивные игры, викторины о родном крае, музыкальные фестивали и флешмобы.

Так, в школе № 92 юные тюменцы смогут узнать много нового о регионе, пройдя квест "Пешком по родному краю". Интерактивная игра "Сокровища Сибири" будет организована в школе № 51. Принять участие в фольклорной программе "Песни края моего" можно будет в лицее № 81. А школа № 88 проведет зажигательный open-air "Земля тюменская".

Более подробно о мероприятиях можно узнать на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Лето".