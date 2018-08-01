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Продлен прием заявок на участие в ярмарке "Дачное подворье"

Общество, 14:27 16 августа 2018

Фото пресс-службы центра "Семья"

Прием заявок на участие в выставке-ярмарке "Дачное подворье", которая пройдет 9 сентября в рамках фестиваля "Тюменская осень", продлен до 1 сентября, сообщили в центре обеспечения мер социальной поддержки.

По предварительным данным, о желании участвовать в выставке-ярмарке заявили уже более 100 человек.

Участие в мероприятии – это отличный шанс заявить о себе для горожан, которые занимаются огородничеством, садоводством, цветоводством, пчеловодством. На выставке тюменцы смогут представить и реализовать собственную продукцию, выращенную на даче или огороде, в том числе цветы, овощи, фрукты и ягоды, а также продукцию пасек.

Организаторы "Дачного подворья" проведут конкурс. В номинации "Урожайная фантазия" оценят наличие ярмарочного костюма, оформление торгового места, разнообразие продукции. Участники номинации "Оригинальные штучки" смогут удивить посетителей необычной формой продукции, ее размером и оригинальностью. Лучших определят в номинациях "Чудо-пчеловод" и "Очарование цветов".

Для всех желающих дважды в неделю - в среду и субботу - в региональном центре "Семья" проходят бесплатные мастер-классы. Участников ждут занятия по флористике "Дачная симфония", мастер-классы по кулинарному карвингу "Чудеса на грядке". Для тех, кто хочет освоить пространство Всемирной паутины, проводят мастер-классы "Понятный Интернет".

Подать заявки на участие можно в центре обеспечения мер социальной поддержки (ул. Пермякова, 24/2, кабинет №6) либо по электронной почте: dachatyumen@mail.ru. Телефон для справок 41-91-70.

Любовь Голышева

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# Тюменская осень

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