Доверчивая тюменка лишилась более двадцати тысяч рублей

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже денег у своей знакомой, задержали в Тюмени, сообщает городская полиция.

Мужчина приезжал на дачу к потерпевшей для помощи ей с мужем инвалидом. Подозреваемый забрал ключи со стола от квартиры на ул. Домостроителей и отправился туда распивать алкоголь. В процессе застолья злоумышленник похитил из кармана куртки 22 тыс. рублей. Потерпевшая заметила пропажу денег и обратилась к сотрудникам полиции.

Полицейские задержали злоумышленника. Похищенные денежные средства он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.