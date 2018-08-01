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Доверчивая тюменка лишилась более двадцати тысяч рублей

Происшествия, 13:54 16 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже денег у своей знакомой, задержали в Тюмени, сообщает городская полиция.

Мужчина приезжал на дачу к потерпевшей для помощи ей с мужем инвалидом. Подозреваемый забрал ключи со стола от квартиры на ул. Домостроителей и отправился туда распивать алкоголь. В процессе застолья злоумышленник похитил из кармана куртки 22 тыс. рублей. Потерпевшая заметила пропажу денег и обратилась к сотрудникам полиции.

Полицейские задержали злоумышленника. Похищенные денежные средства он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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