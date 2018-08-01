В Успенке ремонтируют дороги

Фото управления образования администрации Тюменского района Фото управления образования администрации Тюменского района

Более 4 тыс. 300 м автомобильных дорог отремонтируют в Успенском муниципальном образовании в 2018 году. Об этом сообщает управление информационной политики Тюменского района.

Работы финансируются за счет средств местного бюджета. В план дорожных работ включены ремонт улиц Майской, Новой (от ул. Озерной до ул. Московский тракт), Московский тракт, Попова, Пышминской, Студенческой села Успенка, Гагарина и Луговой деревни Зырянка.

Работы в настоящее время выполнены в полном объеме на Майской, Попова, Студенческой, Пышминской в Успенке, Луговой в Зырянке. Документация по выполненным работам находится на рассмотрении Службы заказчика Тюменского района. На Московском тракте, улице Новой (от ул. Озерная до ул. Московский тракт) села Успенка работы в настоящее время завершены, подрядная организация готовит исполнительную документацию. На ул. Гагарина в деревне Зырянка работы еще ведутся.

План дорожных работ на 2018 год также включает мероприятия по разработке проектной документации по устройству тротуаров в Успенке. Здесь предстоит построить более трех километров тротуаров, они находятся в селе Успенка и деревне Зырянка.