На фестивале "Уха-царица" сварят пятьсот литров ухи и испекут тысячу расстегаев

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

10 кафе и ресторанов Тобольска, Тюмени и Курганской области примут участие в шестом гастрономическом фестивале "Уха-царица" в Абалаке 25 августа.

Начнется фестиваль в шесть часов с конкурса "Ловись, рыбка!" на берегу р. Иртыш в районе туркомплекса "Абалак". После контрольного взвешивания жюри назовет победителей в номинациях "Самый большой улов", "Самая крупная рыба", "Юный рыболов" и "Женщина-рыбачка". Сейчас заявки на участие подали более 25 рыбаков в возрасте от 10 до 65 лет.

Самым зрелищным моментом праздника станет конкурс по приготовлению ухи. Каждый участник должен творчески представить блюдо. Всего будет сварено более 500 литров ухи. Также организаторы вместе с почетными гостями фестиваля приготовят 1 тыс. расстегаев из щуки, которыми угостят всех желающих.

Для гостей фестиваля будут проводиться мастер-классы по рыбной ловле, чистке рыбы, приготовлению ухи, изготовлению сувениров, росписи игрушек и др. Откроется выставка-ярмарка кулинарной и рыбной продукции, сувениров.

Для гостей и участников фестиваля разыграют призы и подарки на общую сумму 300 тыс. рублей. В частности, будет проведена лотерея с призовым фондом 50 тыс. рублей. 15 тыс. рублей получат победители конкурса "Семейка гурманов". Для этого необходимо привезти на фестиваль как можно больше родственников.

На берегу Иртыша пройдет конкурс бардовской песни. В концертной программе примет участие тюменская певица Жанна Прохорихина. Она представит свою новую песню, посвященную фестивалю "Уха-царица".

В день проведения фестиваля на территории туркомплекса будет работать детская площадка. Здесь будут работать аниматоры, откроется детское караоке, тир, пройдет шоу мыльных пузырей и пр.

Для зрителей и участников фестиваля будут организованы дополнительные автобусные рейсы. Также добраться до Абалака можно будет на теплоходе.

Завершит фестиваль "Уха-царица" дневной фейерверк.

Евгений Новоселов