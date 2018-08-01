Пять российских фильмов вошли в лонг-лист премии Европейской киноакадемии

Фильм "Довлатов"/фото kino-punk.ru Фильм "Довлатов"/фото kino-punk.ru

Пять российских фильмов, три из которых созданы при государственной поддержке, вошли в лонг-лист 31-й премии Европейской киноакадемии, сообщает Министерство культуры РФ.

В списке — драма Бориса Хлебникова "Аритмия", лауреат премии "Кинотавр" 2017 года; картина Сергея Дворцевого "Айка", лауреат 71-го Каннского кинофестиваля, и биографическая лента Алексея Германа — младшего "Довлатов", лауреат 68-го Международного Берлинского кинофестиваля.

Также в лонг-листе премии — фильмы "Война Анны" Алексея Федорченко и "Лето" Кирилла Серебренникова. Шорт-лист премии будет сформирован по результатам голосования членов киноакадемии, которые выберут номинантов в категориях "Лучший европейский фильм", "Лучший европейский режиссер", "Лучший европейский сценарист", "Лучший европейский актер" и "Лучшая европейская актриса".

Имена номинантов будут оглашены в ноябре на кинофестивале в Севилье. Лауреаты премии будут объявлены в декабре на 31-й церемонии вручения премий Европейской киноакадемии.