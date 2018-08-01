Праздник российского триколора прошел в Тарманах

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

День российского флага отпраздновали тюменцы на площади в жилом районе Тарманы 22 августа.

Жительница Тарманов Татьяна Кострыгина пришла на праздник с супругом и двумя дочками-двойняшками. Молодая мама вспоминает с воодушевлением, как на одном из соревнований по дзюдо, будучи кандидатом в мастера спорта и заняв третье место на чемпионате, ей выпала возможность поднимать флаг России: "Это не передаваемые ощущения – чувство гордости, патриотизма, это частичка России, с которой ты соприкасаешься".

С праздником зрителей поздравили артисты ДК "Торфяник". Выступили гимнастки цирковой студии "Жар-птица" с номером "Триколор" и "Нежность", вокалистки студии "Престиж" Полина Петрова с песней "Сердце земли моей" и Анастасия Ардашева с композицией "Нет милей России", вокалисты Центра культуры и творчества "Тюмень" Евгений Петропавловский и Ирина Вайланд и народный хор "Сибирское раздолье" под руководством Александра Колмакова.

Председатель городского клуба войны и труда Виктор Тарасевич обратился к зрителям с поздравительной речью. Он кратко рассказал об истории флага за всю историю России и напомнил, что указом первого президента РФ Бориса Ельцина в 1993 году государственным символом утвержден трехцветный сине-бело-красный флаг. По словам организаторов, белый цвет российского флага несет символ мира, чистоты, непорочности и совершенства. Синий цвет означает веру, верность и постоянство. Красный же символизирует энергию, силу, а также кровь, пролитую за Отечество.

Сопредседатель движения "Бессмертный полк" в России Геннадий Иванов обратил внимание, что праздник отмечают и самые маленькие, и по-молодецки поющие вокалистки хора. Его мнение разделяет и руководитель аппарата общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев. "Здесь много моих коллег. Я считаю, нужно своим примером подавать патриотичность детям. Поэтому по зову сердца мы приехали на концерт всей семьей", - рассказал он.

Российский флаг – это главный символ страны: десятилетняя тюменка Владмира Юрьева в этом убеждена. Узнав от папы, что они всей семьей едут на концерт ко Дню государственного флага, Мира выдумала целую картину на асфальте. Так девочка стала одной из шести победителей конкурса рисунков "Моя Родина – Россия".

"Я написала "Улыбайтесь чаще", потому что если все будут улыбаться, всем будет веселее – это вернется в десять раз больше. Если относиться к человеку хорошо, то и он тебе поможет в трудную минуту. Так жить правильно. Я нарисовала с одной стороны плохую жизнь, с другой стороны – правильную жизнь. Я написала "Россия живи" и нарисовала флаг. Надо уважать свою страну, ее символику и традиции", - считает юная патриотка.

Лина Орлова