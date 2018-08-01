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Управляющая компания "Благо" готовит дома к отопительному сезону

Общество, 19:21 23 августа 2018

Фото пресс-службы компании

Сотрудники управляющей компании "Благо" завершили ремонт газовой котельной, расположенной на крыше дома № 22 в проезде Солнечный. Теперь жильцы могут не переживать об отсутствии воды или тепла в их доме, сообщили в пресс-службе компании.

В процессе ремонтных работ произведена частичная замена оборудования химической подготовки воды, стальных трубопроводов на полипропиленовые, которые выдерживают температуру воды до 110 градусов тепла, контрольно-измерительных приборов, узлов и агрегатов.

Также профессиональные сотрудники управляющей компании промыли котлы, восстановили теплоизоляцию трубопроводов, обновили средства пожаротушения на пожарном щите в котельной и сделали косметический ремонт помещения.

В преддверии отопительного периода ремонтные работы в котельной произвели с целью предотвращения аварийных ситуаций, которые иногда возникают. Использование высококачественных материалов при производстве работ позволит жильцам дома по проезду Солнечный, 22 встретить зиму в тепле и с горячей водой.

Кроме того, сотрудники управляющей компании "Благо" продолжают вести работы по ремонту балконных козырьков, мягкой кровли и утеплению межпанельных швов. Работы планируется завершить до наступления холодов.

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# ЖКХ , отопительный сезон , управляющие компании

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