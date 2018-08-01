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На Урале открыта школа для родителей недоношенных детей

Общество, 17:32 24 августа 2018

www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Школа для мам недоношенных детей открыта на базе Областного перинатального центра с января 2018 года. На занятиях специалисты медицинского учреждения знакомят мам со спецификой ухода за недоношенными детьми после выписки, сообщает правительство Свердловской области.

Мамам недоношенных детей накануне рассказали об особенностях вскармливания, включая грудное вскармливание, недоношенного ребенка после выписки из стационара.

"Маловесный или недоношенный ребёнок - это особенный ребенок, и он особенно нуждается в кормлении грудью и материнском молоке. По возвращении мамы с ребёнком домой следует сосредоточить много сил и внимания на налаживании кормления и благоприятного ухода. Нужно знать и выполнять все необходимые условия и действия, которые помогут наладить общее состояние здоровья малыша. Мы понимаем, что это не всегда является простой задачей, поэтому заранее все особенности разбираем с мамами, чтобы максимально снизить все страхи молодых родителей", - рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей ОДКБ Дарья Скорынина.

Школа для родителей недоношенных детей состоит из цикла занятий по вскармливанию, уходу за кожей, бронхолегочной дисплазии (БЛД), ретинопатия и неотложная помощь в экстренных случаях. Беседы с мамочками проходят в "домашней атмосфере", участницы не только внимательно слушают, но и активно задают вопросы, делятся своими наблюдениями и поддерживают друг друга.

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# мамы , недоношенные дети , Свердловская область , школа

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