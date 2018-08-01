В Тюменской области рабочий погиб при прокладке оптоволокна

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Следователи выясняют обстоятельства гибели 28-летнего рабочего в селе Мальково.

Как сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области, мужчина занимался прокладкой оптоволокна на столбе и получил смертельный удар током. Возбуждено уголовное дело. По словам старшего помощника руководителя регионального следственного управления Натальи Деваевой, трагедия произошла в дневное время на улице Мира в селе Малькова.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда".

Николай Ступников