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В Тюменской области рабочий погиб при прокладке оптоволокна

Происшествия, 12:38 28 августа 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Следователи выясняют обстоятельства гибели 28-летнего рабочего в селе Мальково.

Как сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области, мужчина занимался прокладкой оптоволокна на столбе и получил смертельный удар током. Возбуждено уголовное дело. По словам старшего помощника руководителя регионального следственного управления Натальи Деваевой, трагедия произошла в дневное время на улице Мира в селе Малькова.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда".

Николай Ступников

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# охрана труда , следователи , СУ СК РФ по Тюменской области , уголовное дело

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