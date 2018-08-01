Тюменские производители примут участие в Обской сельхозярмарке

| Фото: правительство.янао.рф/ | Фото: правительство.янао.рф/

Предприятия юга Тюменской области – "Тюменский бройлер", "Заводоуковский маслозавод", производственный комбинат "Рощинский", птицефабрика "Пышминская" и агрохолдинг "ЭкоНива" примут участие в VI Обской ярмарке в с. Мужи 15 сентября, сообщает правительство ЯНАО.

Желании представить свою продукцию на главном аграрном событии года официально заявили более 30 участников – сельхозпредприятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров и садоводов-любителей.

Среди участников ярмарки будут проведены конкурсы в нескольких номинациях: "Самый крупный овощ", "Самый юный продавец", "Чудеса на грядке", "Национальное блюдо", "Природная мастерская (поделки из природных материалов)", "Умелец – золотые руки" и другие.

На центральной площади районного центра молодые семьи-участники конкурса "Молодежное подворье" представят выставку-презентацию домашних хозяйств.