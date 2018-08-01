Цех по сборке дизельных и бензиновых генераторов откроют в Богандинском

Цех сборки генераторов построят в Богандинском | Фото: minpromtorg.gov.ru Цех сборки генераторов построят в Богандинском | Фото: minpromtorg.gov.ru

Цех по сборке и техническому обслуживанию дизельных и бензиновых генераторов "Титро" мощностью до 150 кВт планирует построить компания "Супримекс" на площадке индустриального парка "Богандинский", сообщает региональное Инвестиционное агентство.

В июне Экспертный совет принял решение о включении проекта в реестр инвестиционных проектов Тюменской области, и о включении компании в состав резидентов индустриального парка.

Инвестором будет организовано инженерное предприятие в области машиностроения и конструирования, оснащенное современным оборудованием и технологиями. Планируется строительство производственных цехов со складскими помещениями, внутренних и наружных коммуникаций, а также приобретение необходимого оборудования. Инвестиции в производство составят 54 млн рублей. Будет создано 38 рабочих мест.

Продукция цеха будет востребована частным сектором, нефтегазовыми компаниями, торговыми и промышленными предприятиями региона.