  • 29 августа 201829.08.2018среда
  • USD67,3911
    EUR78,7600
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер юго-западный

Цех по сборке дизельных и бензиновых генераторов откроют в Богандинском

Экономика, 13:21 29 августа 2018

minpromtorg.gov.ru Цех сборки генераторов построят в Богандинском | Фото: minpromtorg.gov.ru

Цех по сборке и техническому обслуживанию дизельных и бензиновых генераторов "Титро" мощностью до 150 кВт планирует построить компания "Супримекс" на площадке индустриального парка "Богандинский", сообщает региональное Инвестиционное агентство.

В июне Экспертный совет принял решение о включении проекта в реестр инвестиционных проектов Тюменской области, и о включении компании в состав резидентов индустриального парка.

Инвестором будет организовано инженерное предприятие в области машиностроения и конструирования, оснащенное современным оборудованием и технологиями. Планируется строительство производственных цехов со складскими помещениями, внутренних и наружных коммуникаций, а также приобретение необходимого оборудования. Инвестиции в производство составят 54 млн рублей. Будет создано 38 рабочих мест.

Продукция цеха будет востребована частным сектором, нефтегазовыми компаниями, торговыми и промышленными предприятиями региона.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бензин , Богандинский , генераторы , инвестиционное агентство , индустриальный парк , цех

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:21 29.08.2018Цех по сборке дизельных и бензиновых генераторов откроют в Богандинском
15:00 28.08.2018На полях Тюменского района урожайность зерновых выше прошлогодней
14:44 28.08.2018Торговый оборот приложения "ВТБ Мои Инвестиции" превысил пять миллиардов рублей в сутки
14:16 28.08.2018Тюменские аграрии проведут выездные ярмарки в Нижневартовске