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Путин: те, кто выходит на пенсию до 2020 года, смогут сделать это раньше

Политика, 15:13 29 августа 2018

kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил дать гражданам, которые должны в ближайшие два года выйти на пенсию, право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. Об этом он сказал во время телеобращения к россиянам 29 августа, сообщает РИА Новости.

В обращении к гражданам страны он отметил, что пенсионный возраст предполагается повышать постепенно.

"Чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы. Но хорошо понимаю, что сложнее всего придётся тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста", — заявил Владимир Путин.

Так, по его словам, гражданин, "который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года".

"То есть, повторю, на шесть месяцев раньше", — добавил президент.

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# Владимир Путин , пенсии , телеобращение

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