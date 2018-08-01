Тюменские депутаты станут народными экспертами конкурса "Тюменская марка"

www.duma72.ru www.duma72.ru

Депутаты Тюменской областной думы Юрий Конев и Николай Бабин зарегистрировались в качестве народных экспертов на участие в конкурсе "Тюменская марка-2018" и призывают жителей последовать их примеру.

Как сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области, с 27 сентября в течение месяца депутаты Тюменской областной думы вместе с другими зарегистрировавшимися народными экспертами конкурса будут выезжать на предприятия и ставить оценки компаниям Тюмени. 26-27 октября состоится масштабная выставка "Тюменская марка-2018" в здании спорткомплекса "Центральный", на которой определятся победители народного выбора.

Депутат Юрий Конев отметил, что поддерживает желание организаторов конкурса сделать "Тюменскую марку" поистине народным праздником: "Жителям области представляется возможность посетить предприятия областной столицы, увидеть производства своими глазами и оценить качество продукции. В результате, товаропроизводители Тюмени получат известность, кто-то – народное признание и возможность иметь статус победителя "народного выбора".

Депутат Николай Бабин подчеркнул, что для малого и среднего бизнеса Тюмени важна обратная связь от жителей области, которая позволит ему узнать ожидания потребителей, исправлять недостатки в работе, развиваться и улучшать качество продукции.

Регистрация народных экспертов на сайте www.marka72 продолжится до 7 сентября. Телефон горячей линии: 288-401. Конкурс "Тюменская марка" проводится в Тюмени уже 16 раз.