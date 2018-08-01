В Тюмени оштрафован владелец опасного батута

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

На 10 тыс. рублей в Тюмени оштрафован владелец батута.

Как сообщает областная прокуратура, опасный аттракцион "Горка простая с препятствиями" нашли в ходе проверки в пос. Боровский Тюменского района.

Как оказалось, батут работал без ограждений при входе и выходе на аттракцион, владелец объекта не позаботился об огнетушителях и средствах доврачебной медицинской помощи. Также в момент проверки нагнетатель воздуха не был защищен от посторонних лиц.

Прокуратура района возбудила административное дело за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов. Рассмотрев дело, управление Роспотребнадзора по Тюменской области оштрафовало нарушителя штрафу на 10 тыс. рублей.