Александр Моор прокомментировал обращение президента по пенсионным изменениям

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Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по поводу изменений в пенсионное законодательство высказал целый ряд очень ценных, верных и продуманных предложений, заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Заметно, что он много занимается этой темой, уделяет ей самое пристальное внимание. Позиция главы государства остается неизменной – в приоритете интересы простого человека, гражданина России", – сказал он.

Александр Моор подчеркнул, что в Тюменской области будут сохранены все действующие меры социальной поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин – 60 лет. Это налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте и многие другие виды поддержки.

"Важно отметить, что в бюджете Тюменской области все меры поддержки всегда имели 100% обеспечение. Именно такой подход мы сохраним на 2019 и последующие годы при формировании нового бюджета области. Считаем это действенной мерой поддержки наших земляков", – отметил руководитель региона.

Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений – стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин – 65. Среди других предложений – многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышены, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930 годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.