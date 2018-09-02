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В тюменском загсе назвали самые популярные имена

Общество, 15:01 02 сентября 2018

www.ya-roditel.ru | Фото: www.ya-roditel.ru

Аннами, Софьями, Полинами и Викториями предпочитают называть новорожденных дочерей тюменские мамы и папы в 2018 году. Рейтинг мужских имен возглавили Артем, Александр, Михаил и Максим, сообщает комитет загс администрации Тюмени.

Среди редких и необычных для нашего региона имен, которые тюменцы дают детям, - Яся и Яра у девочек, а также Яхья, Ясин, Якуб и Юсиф у мальчиков.

С начала года в тюменском комитете загс зарегистрированы 8 тыс. 772 новорожденных детей, в том числе 4 тыс. 257 девочек и 4 тыс. 515 мальчиков.

Татьяна Ковалева

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