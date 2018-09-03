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Библиотека Менделеева объявила о старте конкурса "Фабрика идей"

Общество, 08:07 03 сентября 2018

библиотека имени Менделеева | Фото: библиотека имени Менделеева

Конкурс социально-творческих проектов "Фабрика идей" стартовал. В нем могут принять участие все желающие в возрасте от 16 лет, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

На конкурс можно представить проекты, направленные на развитие и реализацию творческого, социального, интеллектуального потенциала населения Тюменской области. Проекты, набравшие максимально высокие баллы, будут реализованы на базе ТОНБ и филиалов на безвозмездной основе.

Участие в конкурсе может быть индивидуальным или коллективным. В случае командного участия, команда определяет одного координатора, через которого осуществляется подача заявки на участие в конкурсе. Публичная защита проекта осуществляется всей командой.

Заявка на участие и конкурсный проект направляются в оргкомитет конкурса на электронную почту: oscp@tonb.ru.

Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте.

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# библиотека имени Менделеева , конкурс , проекты

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