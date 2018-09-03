Рыжий кот ищет хозяина

| Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Двухлетний кот по кличке Геффин ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Кота нашли в сентябре 2017 года на ул. Революции. Кастрирован, привит. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-912-382-62-68 (Татьяна).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова