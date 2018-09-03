Всероссийский конкурс "Педагог-психолог России–2018" стартует в октябре

| Фото: https://минобрнауки.рф | Фото: https://минобрнауки.рф

Торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России–2018" пройдет на базе Психологического института Российской академии образования 11 октября, сообщает Министерство просвещения РФ.

Конкурс является практической программой, ориентированной на повышение профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала психологов образования России.

Проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России–2018" нацелено на развитие Службы практической психологии образования, пропаганду психологических знаний как обязательной составляющей образовательной деятельности, способствующей повышению гуманистической направленности, эффективности и конкурентоспособности российского образования, повышение престижа психологической службы в системе образования в Российской Федерации.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте. Телефоны: (495) 632-99-70, +7 (909) 966-55-37, (495) 623-26-63. Электронный адрес для связи с оргкомитетом: rospsy.ru@gmail.com.